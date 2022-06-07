Анкара, , 12:42 — REGNUM На сегодняшний день власти Турции выполняют координационную роль в вопросе о вывозе зерна из украинских портов. Об этом 7 июня заявил журналистам глава турецкого минобороны Хулуси Акар, его слова приводит агентство «Анадолу».

Хулуси Акар Mil.ru

Как отметил Акар, в данный момент Россия, Турция, ООН и Украина обсуждают вопрос о том, кто проведет разминирование украинских портов, а также будет осуществлять вывоз зерна и сопровождение этих судов.

«На данный момент Турция координирует этот процесс», — заявил глава турецкого оборонного ведомства в ответ на вопрос о том, будет гарантировать безопасность такого коридора.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что мировой продовольственный кризис, который возник из-за проблем с вывозом зерна с Украины, не удается разрешить якобы из-за России.