Москва, 7 июня 2022, 14:03 — REGNUM Конечно, не во всех регионах у Пенсионного фонда России есть вызывающе роскошные здания, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян.
Как сообщало ИА REGNUM, высвободившиеся грандиозные здания Пенсионного фонда в регионах будут переданы под размещение социальных служб, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
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