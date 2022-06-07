Москва, 7 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Конечно, не во всех регионах у Пенсионного фонда России есть вызывающе роскошные здания, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор исследования КРОС «Ландшафт влияния. Исследование отраслевых ассоциаций и деловых объединений» Петр Кирьян.

ИА REGNUM Отделение ПФР по Адыгее

«Однако идея развернуть на их базе пункты первичной медпомощи или стационары — рабочая. Хотя бы потому, что перестроить здание легче, чем строить с нуля.

По сути, это в значительной степени символическое решение, но поскольку на этот вопрос обращал внимание президент России, правительство не могло игнорировать и подобрали оптимальное решение», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, высвободившиеся грандиозные здания Пенсионного фонда в регионах будут переданы под размещение социальных служб, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

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