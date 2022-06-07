Париж, 7 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. В министерстве высшего образования Франции заявили, что в стране пройдут экзамены по украинскому языку, сообщает Le parisien.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

«Около 500 молодых граждан Украины во Францию, пройдут ЗНО, экзамен для поступления в высшие учебные заведения Украины», сообщает министерство высшего образования Франции.

Речь идет об экзаменах по украинскому языку, истории Украины и математике.

Как сообщало ИА REGNUM, после нового призыва президента Франции Эммануэля Макрона «не унижать Россию», вызвавшего волну критики, баллотировавшаяся на пост президента Франции Марин Ле Пен оценила слова Макрона.

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