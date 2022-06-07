Париж, 7 июня, 2022, 12:46 — ИА Регнум. После нового призыва президента Франции Эммануэля Макрона «не унижать Россию», вызвавшего волну критики, в частности, на Украине и в Восточной Европе, баллотировавшаяся на пост президента Франции Марин Ле Пен оценила слова Макрона, сообщает Le Parisien.

Global Panorama Марин ле Пен

Марин Ле Пен заявила, что Эммануэль Макрон прав, ведя переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Президент Франции прав, пытаясь путем обсуждения найти средства, чтобы обеспечить восстановление Украиной своего суверенитета и вывод российских солдат с Украины» Марин Ле Пен

Как сообщало ИА REGNUM, своей фразой о недопустимости того, чтобы Россия была унижена на международной арене, напугал жителей Украины президент Франции Эммануэль Макрон.

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