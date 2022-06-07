Москва, , 12:38 — REGNUM В Московской области с 1 сентября 2021 года оформлено свыше 236 тысячи «Пушкинских карт» Это является одним из лучших показателей среди регионов России, сообщили в пресс-службе регионального Минкультуры.

Пушкинская карта разработана при поддержке Почта-банка Василий Иванов © ИА REGNUM

По данным на 7 июня 2022 года, в Подмосковье при помощи «Пушкинских карт» молодые люди приобрели более 18 тыс. билетов в театры и более 2,5 тыс. билетов — в музеи. Для приобретения по «Пушкинской карте» в области доступны свыше 1200 мероприятий.

В Московской области в программе участвуют 215 учреждения культуры: 20 театров, 42 музея, пять концертных организаций, три библиотеки, 44 кинотеатра, 101 дом культуры. Планируется, что в 2022 году к программе подключится еще не менее 50 учреждений культуры.

Как сообщало ИА REGNUM, молодые граждане России в рамках программы «Пушкинская карта» приобрели билеты в учреждения культуры на сумму 5 млрд рублей.

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