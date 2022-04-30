Москва, , 08:39 — REGNUM Молодые граждане России в рамках программы «Пушкинская карта» приобрели билеты в театры, музеи и другие учреждения культуры на общую сумму 5 млрд рублей. 29 апреля об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Пушкинская карта Министерство культуры Забайкалья

Программа «Пушкинская карта», позволяющая молодым гражданам в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать учреждения культуры, начала действовать в сентябре 2021 года. Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что за время действия программы по «Пушкинским картам» совершили более 8 млн покупок.

Общая сумма приобретённых в рамках программы билетов к концу апреля 2022 года достигла 5 млрд рублей. Любимова отметила, что с начала года по «Пушкинской карте» уже приобрели билетов на 3 млрд рублей.

Министр сообщила, что чаще всего по «Пушкинской карте» покупают билеты в театр (41%). На долю кинотеатров приходится 18% покупок, на долю выставок и концертов – 16%. Любимова отметила, что подавляющее большинство покупок по этой программе оформляется через онлайн-сервисы, включая приложение «Госуслуги. Культура» и портал «Культура. РФ».

Активнее всего «Пушкинскими картами» пользуются молодые жители Москвы (10% от общего числа купленных билетов). Также программа активно реализуется в Татарии (9%), Башкирии (7%) и Санкт-Петербурге (6%).

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