Хабаровск, , 07:33 — REGNUM Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и министр юстиции России Константин Чуйченко проинспектировали ход строительства штаба службы по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий региона.

Тигр

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«Эта служба нам очень нужна. Конфликтные ситуации с участием тигров у нас возникают всё чаще. Только за май произошло шесть инцидентов: хищник выходил к школе в посёлке Таежное, нападал на домашних животных в районе им. Лазо.⠀

Штаб мы обязались ввести к открытию II Международного форума по сохранению тигра, который состоится 5 сентября, в рамках ВЭФ-2022», — сообщил в своём телеграм-канале Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, жители села Натальино Благовещенского района Приамурья обнаружили возле дороги следы тигра. Они предполагают, что хищник направляется к городу Свободный.