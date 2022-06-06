Благовещенск, 6 июня 2022, 08:33 — REGNUM Жители села Натальино Благовещенского района Приамурья обнаружили возле дороги следы тигра. Они предполагают, что хищник направляется к городу Свободный, сообщило ИА Amur. Life.
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Следы чёткие и идут вдоль трассы по противопожарной минерализированной полосе. Рядом находятся следы козла. Местные жители предположили, что была погоня.
«Нормально так живём, тигры пришли», — комментирует следы автор видео.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2021 года следы тигра обнаружили возле просили временно не посещать леса и держать собак на привязи.