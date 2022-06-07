Токио, , 07:04 — REGNUM Токио отменило приглашение для России на мероприятия по случаю празднования 70-летия японских морских сил самообороны, сообщило агентство Кyodo со ссылкой на министра обороны Японии Нобуо Киси.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководитель ведомства утверждает, что ситуация на Украине якобы подрывает усилия по укреплению доверия между военно-морскими силами РФ и Японии. В 2022 году в честь 70-летия японских морских сил самообороны намечен симпозиум ВМС стран западной части Тихого океана, а также военно-морской парад.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что в Токио рассматривают как демонстративную провокацию совместный полёт стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков России и Китая вблизи японских границ.

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