Токио, , 07:20 — REGNUM Совместный полёт стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков России и Китая вблизи японских границ власти Японии считают демонстративной провокацией. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 25 мая заявил на пресс-конференции в Токио.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

Хирокадзу Мацуно «У нас нет другого выбора, кроме как рассматривать серию совместных действий двух стран, как демонстрацию, направленную против нашей страны. Тот факт, что это произошло во время саммита Quad, также повышает степень провокации».

Мацуно отметил, что МИД Японии направил России и Китаю по дипломатическим каналам «свою обеспокоенность по поводу проведения совместного полёта».

Ранее о своём «сожалении» в связи с полётом российско-японской группы «стратегов» заявил МИД Южной Кореи.

Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам саммита по безопасности Quad заявил, что Япония пока не собирается присоединяться к военному альянсу AUKUS, в который входят Австралия, Британия и США, но будет развивать с его участниками партнёрские отношения.

Как сообщало ИА REGNUM, российские ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6К в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2022 год 24 мая провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.

Министерство обороны России предоставило видео совместного полёта.

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