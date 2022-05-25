Токио, 25 мая 2022, 07:20 — REGNUM Совместный полёт стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков России и Китая вблизи японских границ власти Японии считают демонстративной провокацией. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 25 мая заявил на пресс-конференции в Токио.
Мацуно отметил, что МИД Японии направил России и Китаю по дипломатическим каналам «свою обеспокоенность по поводу проведения совместного полёта».
Ранее о своём «сожалении» в связи с полётом российско-японской группы «стратегов» заявил МИД Южной Кореи.
Напомним, премьер-министр Японии Фумио Кисида на пресс-конференции по итогам саммита по безопасности Quad заявил, что Япония пока не собирается присоединяться к военному альянсу AUKUS, в который входят Австралия, Британия и США, но будет развивать с его участниками партнёрские отношения.
Как сообщало ИА REGNUM, российские ракетоносцы Ту-95МС и китайские стратегические бомбардировщики Хун-6К в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2022 год 24 мая провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей.
Министерство обороны России предоставило видео совместного полёта.
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