Токио, 7 июня, 2022, 07:04 — ИА Регнум. Токио отменил приглашение для России на мероприятия по случаю празднования 70-летия японских морских сил самообороны, сообщило агентство Кyodo со ссылкой на министра обороны Японии Нобуо Киси.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Руководитель ведомства утверждает, что ситуация на Украине якобы подрывает усилия по укреплению доверия между военно-морскими силами РФ и Японии. В 2022 году в честь 70-летия японских морских сил самообороны намечен симпозиум ВМС стран западной части Тихого океана, а также военно-морской парад.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что в Токио рассматривают как демонстративную провокацию совместный полёт стратегических ракетоносцев и бомбардировщиков России и Китая вблизи японских границ.

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