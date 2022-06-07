Запуск корабля Cargo Dragon с грузом для МКС отменили из-за неполадок
Вашингтон, 7 июня, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Запуск к Международной космической станции (МКС) американского грузового корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX перенесли на неопределённый срок из-за выявленных в работе систем его двигателя неполадок. Об этом 6 июня сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).
Ранее сообщалось о переносе запуска с 9 на 10 июня.
По информации ведомства, «во время заправки космического корабля Dragon ракетным топливом был выявлен повышенный уровень концентрации паров монометилгидразина в изолированной части двигателя», что потребовало выгрузить топливо и окислитель «для проведения дальнейших проверок и тестов».
Как сообщало ИА REGNUM, NASA планирует заключить с компанией SpaceX контракт на пять дополнительных пилотируемых миссий к Международной космической станции.
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