Вашингтон, 7 июня, 2022, 05:15 — ИА Регнум. Запуск к Международной космической станции (МКС) американского грузового корабля Cargo Dragon американской компании SpaceX перенесли на неопределённый срок из-за выявленных в работе систем его двигателя неполадок. Об этом 6 июня сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Mks-online.ru Космический грузовик Dragon

NASA «NASA и SpaceX отказались от запланированного на этой неделе запуска ракеты-носителя Falcon 9 в рамках 25-й коммерческой миссии по доставке грузов на МКС».

Ранее сообщалось о переносе запуска с 9 на 10 июня.

По информации ведомства, «во время заправки космического корабля Dragon ракетным топливом был выявлен повышенный уровень концентрации паров монометилгидразина в изолированной части двигателя», что потребовало выгрузить топливо и окислитель «для проведения дальнейших проверок и тестов».

NASA «Как только будут определены источник и причина повышенного уровня, специалисты NASA и SpaceX определят и объявят новую планируемую дату запуска».

Как сообщало ИА REGNUM, NASA планирует заключить с компанией SpaceX контракт на пять дополнительных пилотируемых миссий к Международной космической станции.

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