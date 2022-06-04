Москва, , 08:35 — REGNUM Члены экипажа российского сегмента Международной космической станции приступили к разгрузке прибывшего корабля «Прогресс МС-20». Об этом сообщил космонавт Сергей Корсаков в своём Telegram-канале.

Грузовой корабль «Прогресс МС-08»

Люки между станцией и прибывшим грузовым кораблём были открыты вечером 3 июня. После этого космонавты провели пробы воздуха, проложили воздуховоды межмодульной вентиляции и приступили к разгрузке срочных грузов.

Корсаков сообщил, что срочной разгрузки требуют материалы для биотехнологических экспериментов «Асептик» и «Структура». После переноса этих материалов на борт орбитальной станции они были уложены в специальные термостаты.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-20» стартовала с космодрома Байконур 3 июня. Полёт прошёл по сверхбыстрой двухвитковой схеме — корабль достиг орбитальной станции за 3,5 часа.

На борту «Прогресса» находится более 2500 кг грузов для обеспечения жизнедеятельности экипажа станции. Также корабль доставил на МКС оборудование и материалы для научных экспериментов, Включая 3D-принтер и сверхмалые спутники, которые будут запущены с борта станции.

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