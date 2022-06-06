Рим, , 15:30 — REGNUM Итальянские средства массовой информации не ведут антироссийскую кампанию. Об этом 6 июня послу России в Италии Сергею Разову, который был вызван в МИД Италии, заявил генеральный секретарь внешнеполитического ведомства Этторе Секуи.

Флаг Италии Муллагалиев Даниль © ИА REGNUM

Читайте также: Глава МИД Италии заверил, что в стране не ведут кампанию против России

«Секуи категорически отверг обвинения в аморальности некоторых представителей итальянских учреждений и СМИ, высказанные в недавних заявлениях МИД России. Генеральный секретарь также отверг инсинуации, связанные с предполагаемым участием средств массовой информации нашей страны в антироссийской кампании», — говорится в сообщении на сайте итальянского МИД.

Также представитель итальянского МИД выразил Разову протест в связи с действиями России на Украине Он также подтвердил надежду итальянского правительства на то, что решение по урегулированию конфликта может быть достигнуто в ближайшее время путём переговоров «на равной основе с уважением суверенитета Украины и принципов международного права».

«В завершение он подчеркнул важность скорейшего достижения договорённости о разблокировании экспорта зерна из украинских портов, чтобы избежать серьёзных последствий для глобальной продовольственной безопасности», — добавили в МИД Италии.

Также отмечается, что посол России был вызван в министерство иностранных дел Италии по поручению главы ведомства Луиджи ди Майо.

Напомним, в начале июня на сайте МИД России был опубликован доклад о нарушениях прав российских граждан за рубежом. В нем утверждается, что в итальянских СМИ ведётся антироссийская кампания.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МИД Италии предсказал новые войны из-за нехватки зерна