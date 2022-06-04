Рим, , 23:13 — REGNUM Заявления о том, что в Италии проводится антироссийская кампания, глава МИД страны Луиджи Ди Майо 4 июня назвал мистификацией реальности и провокацией. Его мнение опубликовало агентство ANSA.

Луиджи Ди Майо Democracy International

Читайте также: МИД Италии: мы готовы участвовать в разминировании портов Украины

«В Италии никто не проводит антироссийскую кампанию <…>. Хватит этой мистификации реальности и провокаций. Италия уважает народ России и продолжит всегда его уважать», — подчеркнул Луиджи Ди Майо.

Он заверил, что СМИ Италии профессионально излагают факты и хорошо выполняют свою работу по освещению конфликта на Украине. Руководитель МИД страны также отметил необходимость поддерживать с Россией открытый диалог.

«В то же время, однако, наши СМИ не могут брать у России уроки журналистики, не говоря уже о получении угроз», — сказал Луиджи Ди Майо.

Как сообщало ИА REGNUM, Италия готова участвовать в разминировании морских портов Украины для обеспечения вывоза зерна, заявлял ранее глава итальянского МИД. Луиджи Ди Майо констатировал создание морских коридоров для перевозки продовольствия.