Москва, 6 июня, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Брюсселю явно не хотелось, чтобы Белград был площадкой для укрепления двухсторонних связей между Сербией и Россией. Такое мнение высказал министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня в Москве во время пресс-конференции по актуальным вопросам международной повестки дня.

Mid.ru Сергей Лавров

Следите за развитием событий в трансляции: «Лавров комментирует актуальные вопросы внешней политики — трансляция»

Лавров уточнил, что российская сторона во время сорвавшегося визита в Белград 6 и 7 июня была намерена обсудить с сербской вопросы «быстро развивающегося стратегического партнерства» и международную повестку дня.

«Видимо, брюссельским кукловодам очень не хотелось в очередной раз предоставить нам площадку для того, чтобы мы в столице Сербии подтвердили российскую позицию и по проблеме Косово, и по проблеме Боснии и Герцеговины. Не хотели, наверное, чтобы мы выразили поддержку инициативе Белграда по реализации проекта «Открытые Балканы», в интересах оздоровления, укрепления отношений между всеми странами этого региона. Теперь для нас всех очевидно, что Брюссель, а именно НАТО и ЕС, хотят превратить Балканы в свой проект под названием «Закрытые Балканы», — рассказал Лавров.

Напомним, что 5 июня Болгария, Северная Македония и Черногория приняли решение закрыть свое воздушное пространство для самолета министра Лаврова, из-за чего он не смог выехать на ранее запланированные переговоры с руководством Сербии.