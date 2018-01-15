Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6 июня проведёт пресс-конференцию по актуальным вопросам международной повестки дня.

По данным МИД РФ, мероприятие пройдёт в онлайн-формате.

Напомним, что 6 и 7 июня должен был состояться визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию. Однако он был отменён из-за решения Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть небо для самолёта главы российской дипломатии.

Подробности — в трансляции ИА REGNUM.