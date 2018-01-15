На то, как запрещали русский язык на Украине, Европа смотрела спокойно, подчеркнул глава МИД РФ.
Запад "вершит беспредел" далеко от своих границ - Лавров.
Лавров: США и Великобритания не хотят слышать никаких наших аргументов.
Запад отказал Сербии в праве на свободу выбора — Лавров
В Брюсселе нет места ни равенству государств, ни свободе выбора. Об этом 6 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Лавров: мы видим, насколько остервенело Запад реагирует на происходящее на Украине, что лишь доказывает нашу правоту.
«Видимо, дела на Западе совсем плохи» — Лавров об отмене визита в Сербию
Препятствия для рейса в Сербию можно рассматривать как симптом для Запада. Об этом 6 июня заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Лавров: мы никогда не будем предпринимать нечто, что ещё больше затрудняет связи между народами. Этим занимаются наши западные партнёры.
Лавров: мы очень ценим мужественную позицию, которую занимает Сербия.
Сергей Лавров заявил о том, что на Западе "всё больше и больше боятся правды".
Лавров: теперь для всех очевидно, что Брюссель, а именно НАТО и ЕС, хотят превратить Балканы в свой проект "Закрытые Балканы".
Главное заключается в том, что наши отношения с Сербией разрушить никому не удастся - Лавров.
У Сербии, с точки зрения Запада, не должно быть никакой свободы выбора партнёров - Лавров.
Лавров: нет места в Брюсселе не только суверенному равенству государств, но даже пресловутой свободе выбора, о которой Брюссель постоянно твердит.
Лавров: заблокирована международная деятельность Сербии на российском направлении. Это демонстрация того, насколько далеко НАТО и ЕС могут пойти, задействуя самые низкопробные способы воздействия на тех, кто руководствуется своими национальными интересами.