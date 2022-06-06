Москва, 6 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Российская сторона не будет делать ничего, что бы могло нарушить связи между народами. Об этом в ходе пресс-конференции 6 июня заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя возможные ответные действия со стороны Москвы странам, действия которых привели к срыву визита главы МИД РФ в Сербию.

Иван Шилов, ИА REGNUM Сергей Лавров

«Что касается ответов, знаете, мы никогда не будем предпринимать нечто, что ещё больше затрудняет связи между народами. Этим занимаются наши западные партнёры», — подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

Лавров добавил, что всё больше «разумных людей в Европе начинают задаваться вопросом, зачем делать из России врага».

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Как сообщало ИА REGNUM, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию был запланирован на 6–7 июня. Глава МИД РФ должен был провести переговоры с президентом страны Александром Вучичем, с министром иностранных дел Сербии, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским.

Однако Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить своё воздушное пространство для самолёта главы МИД РФ, который направлялся с визитом в Сербию. В итоге визит Лаврова в Белград был отменён.

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