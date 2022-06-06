Рим, , 00:00 — REGNUM Общение с Европой прекращает не Россия, а сами страны Евросоюза. Об этом 5 июня в эфире итальянского телеканала La7 заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Если вопрос в том, прекращаем ли мы связь, общение с Европой, я отвечаю, что на самом деле это вы делаете, это делает весь Запад, а США в этом вопросе доминируют», — подчеркнула она.

Дипломат рассказала, что соседние с Сербией страны закрыли воздушное пространство для пролёта самолёта, на котором министр иностранных дел РФ Сергей Лавров направлялся в Сербию.

«Только сегодня, час назад, страны, окружающие Сербию, закрыли канал связи, не разрешив пролёт рейсу Сергея Лаврова, который направлялся в Сербию», — указала Захарова.

Российский дипломат добавила, что российская делегация должна была прибыть в Белград для проведения переговоров, однако страны-участницы ЕС и НАТО «закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи».

Как сообщало ИА REGNUM, визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию был запланирован на 6–7 июня. Глава МИД РФ должен был провести переговоры с президентом страны Александром Вучичем, с которым он планировал обсудить актуальные международные проблемы. Также у Лаврова были запланированы переговоры с министром иностранных дел Сербии, председателем Народной Скупщины и Патриархом Сербским.

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Однако Болгария, Северная Македония и Черногория отказались предоставить своё воздушное пространство для самолёта главы МИД РФ, который направлялся с визитом в Сербию. Источники в российском дипломатическом ведомстве заявили, что визит Лаврова в Белград отменён.

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