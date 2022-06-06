Москва, 6 июня, 2022, 14:03 — ИА Регнум. Возможная операция Турции в Сирии, вероятно, будет обсуждаться в ходе визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Анкару, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 6 июня журналистам.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«То, что эта тема наверняка будет обсуждаться министром в ходе его предстоящих контактов, это тоже можно предположить с большой долей уверенности», — сказал Песков.

Представителя Кремля спросили о заявлениях по поводу укрепления позиций вокруг нескольких городов, где планируется операция. Песков отметил, что речь идёт о суверенной сирийской территории.

«Именно вооружённые силы этого государства, они укрепляют в большей или меньшей степени те или иные объекты на своей территории», — сказал Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о подготовке антитеррористических операций на границе.

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