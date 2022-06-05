5 июня 2022 | Время чтения 4 мин

Курды стремятся использовать обстановку, особенно украинский кризис, в своих интересах. Происходящее — сначала в Ираке, потом в Сирии — дает им возможность играть роль независимого актера на региональной сцене.

Станислав Тарасов, , 16:31 — REGNUM Пока практически во всем мире внимание приковано к Украине, Турция готовится к новой военной операции в Сирии. Турецкая армия планирует вторгнуться на сирийскую территорию глубиной до 30 километров и создать «зону безопасности». Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании парламентской фракции правящей Партии справедливости и развития (ПСР). В этой связи турецкое издание Türkiye со ссылкой на военные и дипломатические источники утверждает, что Анкара намерена на севере Сирии взять под контроль 600-километровый участок совместной границы, «освободить» 470 сирийских населенных пунктов. При этом Эрдоган задал вопрос вроде бы риторического свойства: «Посмотрим, какова будет реакция на законные шаги Турции в сфере безопасности. Кто поддержит Анкару?».

Турция Иван Шилов © ИА REGNUM

Конечно, сразу же отреагировал Дамаск. МИД Сирии выступил с заявлением, в котором указывается, что «агрессивные приготовления Турции несут угрозу суверенитету и территориальной целостности Сирии», что «Анкара откровенно попирает международное право и нарушает договоренности, достигнутые с Россией и Ираном в астанинском формате». Отреагировал и Тегеран. Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что «Иран понимает обеспокоенность Турции по поводу своей безопасности, однако единственный выход — это диалог, уважение двусторонних договоренностей с соседями, а также соглашений в рамках астанинского процесса, включая уважение территориальной цельности, единства и национального суверенитета Сирии». По его словам, «опыт последних лет показывает, что военные действия на территории других стран не способствуют решению проблемы, а вызывают тревожные гуманитарные последствия и осложняют ситуацию в регионе».

Саид Хатибзаде Mfa. gov. ir

Выступила также Москва, но с определенной расстановкой ударений. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва «с пониманием относится к озабоченностям Анкары, но надеется, что Анкара воздержится от действий, которые могут привести к ухудшению ситуации в Арабской Республике». В этой связи предлагается размещение на сирийско-турецкой границе военнослужащих силовых структур Сирии, что «было бы практическим отражением не раз официально звучащих заявлений Анкары об уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии».

8 июня глава МИД России Сергей Лавров начинает свой визит в Анкару. В этой связи спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил, что в повестке визита Лаврова в Турцию будет военная тематика, а в состав российской делегации войдут военные. По словам дипломата, «российскую сторону ждут очень важные переговоры». Надо полагать, по сирийской тематике. Как сообщает турецкое правительственное агентство Anadolu, «российские военные активизировались на севере Сирии». В районе аэропорта Камышлы начались разведывательные полеты российских ВКС над районом Талль-Рыфат, который находится под контролем сирийских курдов. Рост российского военного присутствия также фиксируется в сирийских районах Айн-Иса, Талль Темир, Мюнбич и Айн-аль-Араб.

Что же касается США, то тут особая история. Соединенные Штаты против военной операции Турции на севере Сирии. По мнению Вашингтона, это может подорвать усилия по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). С таким заявлением сначала выступило американское постпредство в ООН. Затем последовало заявление госсекретаря США Энтони Блинкена на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. «Мы выступили бы против любой эскалации на севере Сирии, — подчеркнул он. — Мы поддерживаем текущее прекращение огня. Мы опасаемся, что любые новые наступательные действия подорвут стабильность в регионе, предоставят возможность сторонам, стремящимся причинить ущерб, воспользоваться нестабильностью в своих целях».

Но кто именно может или способен воспользоваться этим, если не иметь в виду ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)? Если следовать логике Эрдогана, то речь идет об угрозах со стороны Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Сил народной самообороны» (СНС), которые Анкара считает террористическими организациями. Если более конкретно рассматривать эту опасность, то, по мнению британских изданий, у Анкары возникает подозрение, что территория на севере Сирии может стать центром зарождения курдской государственности у турецкой границы. Турецкие власти обеспокоены тем, что этот процесс может выплеснуться и за границу, что чревато объединением турецких и сирийских курдов. Но в данном случае, похоже, что пока цель сирийских курдов — это добиться широкой автономии, как это произошло в соседнем Ираке. И этот геополитический проект поддерживают США. Если это действительно так, то острожное поведение России и Ирана имеет свое объяснение.

Бойцы Рабочей партии Курдистана Kurdishstruggle

Трудно судить, как будут дальше разворачиваться события, однако ясно одно: курды будут стремиться использовать обстановку, особенно украинский кризис, в своих интересах. Тем не менее происходящее — сначала в Ираке, потом в Сирии — дает возможность курдам играть роль независимого актора на региональной сцене.