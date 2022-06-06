Москва, 6 июня, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Российско-сербские отношения никому не удастся разрушить. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции 6 июня в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Так Лавров прокомментировал решение Болгарии, Северной Македонии и Черногории закрыть свое воздушное пространство для российского правительственного самолета, что сорвало его визит в Сербию 6 и 7 июня.

Глава российской дипломатии напомнил, что повестка его визита в Сербию включала «весьма полезные контакты» с президентом Сербии Александром Вучичем, с министром иностранных дел Николой Селаковичем, со спикером парламента Ивицей Дачичем, с духовенством Сербской православной церкви. Тем не менее, по всем остальным каналам эти контакты сохраняются.

«Мы пригласили Николу Селаковича посетить с визитом Россию в самое ближайшее время. Надеюсь, что самолет, на котором он будет лететь, рейсовый или специальный, не подвергнется очередному позорному наказанию со стороны потерявшего все приличия Брюсселя и его клиентов», — рассказал Лавров.

Напомним, что о проблемах вокруг приезда министра Лаврова в Сербию первым заговорил президент Сербии Александр Вучич 2 июня. Он тогда сказал, что ситуация вокруг визита «усложняется». Сербские СМИ 5 июня сообщили о том, что три балканские страны — Болгария, Северная Македония и Черногория не позволяют самолету Лаврова пересечь их воздушное пространство на пути в Сербию. Позже эту информацию подтвердили правительства этих стран.