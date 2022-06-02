Кабул, , 11:12 — REGNUM Дэвид Бизли, глава Всемирной продовольственной программы (ВПП), написал в «Твиттере», что в настоящее время бюджета организации достаточно на оказание помощи только десяти миллионам человек. Об этом сообщает портал darivoa.com.

Голод в Афганистане 8am. af

«Цены на топливо, продукты питания и транспорт резко выросли. Сейчас мы получаем еду для одних голодающих, чтобы накормить других голодающих. Всемирной продовольственной программе как можно скорее требуется 1,2 миллиарда долларов, чтобы спасти жизни», — написал он.

Ранее Всемирная продовольственная программа и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) опубликовали совместный отчёт, в котором говорится, что в настоящее время голодает около 20 миллионов человек, около половины населения Афганистана.

В докладе указано, что хотя прошедшей зимой помощь предотвратила гуманитарную катастрофу, афганский народ по-прежнему страдает от беспрецедентного голода.

С возвращением «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти иностранные доноры прекратили или сократили финансовую помощь Афганистану, и страна ещё больше погрузилась в нищету и экономический кризис. Основной причиной этой «карательной» акции была объявлена глобальная озабоченность по поводу ситуации с правами человека, особенно прав женщин и девочек в Афганистане.

После августа 2021 года Афганистан пережил серьёзный гуманитарный кризис, и ООН предупредила, что около 97% местного населения пострадает от нынешней гуманитарной ситуации в стране, если не будет оказана немедленная помощь.