Москва, 6 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Возможность того, что Россия и США могут закрыть свои посольства в Вашингтоне и Москве не исключил 6 июня американский посол в РФ Джон Салливан.

U.S. Embassy Kyiv Ukraine Джон Салливан

«Могут, есть такая вероятность. Хотя я считаю, что это было бы большой ошибкой», — сказал он в интервью ТАСС в ответ на соответствующий вопрос.

В то же время Салливан указал, что, по его словам, в администрации США вряд ли есть те, кто выступает за закрытие диппредставительств.

«Я могу представить себе единственную причину, по которой США могут быть вынуждены закрыть свое посольство: это может быть в том случае, если продолжать его работу будет небезопасно», — пояснил американский дипломат.

Также он отметил, что ранее Москва сообщала о том, что существует опасность разрыва российско-американских отношений, добавив, что в этом случае посольства в двух странах будут закрыты.

При этом Салливан подчеркнул, что он рассчитывает на то, что такого развития ситуации не будет, и заявил, что в планы американских властей это «не входит».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский посол в РФ Джон Салливан заявил, что отношения между Москвой и Вашингтоном нужно поддерживать, нельзя «взять и разорвать дипломатические отношения».