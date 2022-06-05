Подгорица, , 22:32 — REGNUM Посол России в Черногории подтвердил, что местные власти запретили пролет на страной самолёту с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на борту. Об этом 5 июня сообщил Владислав Масленников РИА Новости.

Самолет terribl

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 6−7 июня в Сербии должна была состояться встреча Лаврова с президентом страны Александром Вучичем. Однако накануне мероприятия стало известно, что власти Черногории, Болгарии и Северной Македонии отказались пропускать через свое воздушное пространство борт из России.

«Подтверждаем, что Подгорица отказала в пролете российского правительственного самолета в черногорском воздушном пространстве», — сказал Масленников.

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