Пекин, 5 июня, 2022, 23:44 — ИА Регнум. Ни одна из главных задач, которые администрация президента США Джозефа Байдена попытается выполнить на девятом саммите Америк, вероятнее всего, не будет легко выполнима. Об этом в статье для китайской газеты Global Times заявил генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг США

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«Есть веские основания полагать, что администрация Байдена попытается выполнить две главные задачи на девятом саммите. Во-первых, попытаться заручиться единодушной поддержкой стран Латинской Америки нынешней позиции США в отношении Москвы. Во-вторых, заставить Латинскую Америку сделать выбор между Вашингтоном и Пекином в пользу первого», — считает Кортунов.

При этом автор статьи подчёркивает, что такие намерения США, скорее всего, обречены на провал.

«Большинство латиноамериканских стран не намерены превращать российско-украинский конфликт в свой главный внешнеполитический приоритет. Некоторые из них могут очень критически относиться к специальной военной операции Кремля, но большинство из них, включая такие крупные державы, как Бразилия, Мексика и Аргентина, неохотно вводят жёсткие экономические санкции против Москвы. Напротив, они часто рассматривают антироссийские санкции, введённые Западом, как возможность заполнить вакуум и укрепить позиции на российских рынках», — подчеркнул гендиректор совета.

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Он добавил, что этим странам «просто не нравится, когда Белый дом учит их тому, что они должны или не должны делать в международных делах».

«И, действительно, кто из лидеров суверенных государств хотел бы стать послушным школьником, которого муштрует требовательный учитель?» — ставит вопрос автор материала.

Напомним, ранее Reuters сообщило о том, что президент США Джо Байден намерен добиться регионального консенсуса в вопросе новой экономической программы, разработанной Белым домом на основе существующих торговых соглашений с Латинской Америкой. По словам представителей Белого дома, во время грядущего саммита Америк американский лидер также планирует представить план для решения проблемы миграционного кризиса.

Напомним, что саммит Америк, который проводится каждые три года в разных странах, является главным событием для связей двух континентов. Встреча в Лос-Анджелесе 6–10 июня станет первым мероприятием, проводимым Соединенными Штатами с тех пор, как президент Билл Клинтон провел инаугурационную сессию в Майами в 1994 году.