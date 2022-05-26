Бразилиа, , 20:05 — REGNUM Президент Бразилии Жаир Болсонару приедет на саммит Америк в Лос-Анджелесе, где он также проведет первую двустороннюю встречу с президентом США Джо Байденом, сообщает 26 мая Reuters со ссылкой на министерство иностранных дел Бразилии.

Жаир Болсонару Gov.br

Свой положительный ответ Болносару дал после нескольких недель неопределенности, поскольку ряд лидеров стран Северной и Южной Америк заявили, что они не будут участвовать в саммите, если на встречу не будут приглашены Куба, Венесуэла и Никарагуа.

Ранее сегодня стало известно, что Белый дом не пригласил Никарагуа и Венесуэлу, а президент Кубы сам заявил, что не приедет на встречу.

Жаир Болсонару, который публично поддерживал экс-президента США Дональда Трампа, одним из последних мировых лидеров признал его поражение на выборах 2020 года. При этом он еще ни разу не разговаривал с Джо Байденом.

По данным источников, Болсонару планировал пропустить саммит, но поменял свое мнение после визита бывшего американского сенатора Кристофера Додда, которого направил для переговоров Байден.

Напомним, саммит Америк, который проводится каждые три года в разных странах, является главным событием для связей двух континентов. Встреча в Лос-Анджелесе 6–10 июня станет первым мероприятием, проводимым Соединенными Штатами с тех пор, как президент Билл Клинтон провел инаугурационную сессию в Майами в 1994 году.

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