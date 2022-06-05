Вашингтон, 5 июня, 2022, 14:44 — ИА Регнум. В мире ожидается ухудшение продовольственной ситуации к 2023 году. Такой прогноз дал экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максимо Тореро в интервью La Stampa.

Кукуруза

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По его словам, в 2022 году проблемой стала доступность продовольствия.

«Кукуруза и зерно нужны и для корма скота, и их удорожание отражается на стоимости продукции. Россия является наиболее крупным экспортером удобрений. Создается угроза производству продовольствия, что ведет к ухудшению кризиса в 2023 г.», — отметил он.

При наихудшем сценарии с увеличением цен на нефть и прекращением экспорта удобрений под угрозой недоедания окажутся еще 13,7 млн человек. До начала конфликта на Украине 53 страны мира находились в уязвимом положении, которое теперь рискует ухудшиться.