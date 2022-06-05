Москва, 5 июня 2022, 12:08 — REGNUM На окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и бронетехника. Об этом 5 июня сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
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«ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования большой дальности на окраине Киева уничтожены поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоно-ремонтного предприятия», — отмечается в сообщении.
Также высокоточными ракетами воздушного базирования в населенных пунктах Краматорск, Дружковка и Часов Яр ДНР уничтожены заводские цеха, в которых осуществлялся ремонт и восстановление для ВСУ военной техники, поврежденной в ходе боевых действий.