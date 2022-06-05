Берлин, 5 июня, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Премьер-министр германской федеральной земли СаксонияМихаэль Кречмер выступил против эмбарго на энергоносители из РФ, передает 5 июня Deutsche Wirtschafts Nachrichten.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

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По его словам, в первую очередь Берлину следует озаботиться надежностью поставок — и только после этого можно приступать к введению ограничений на импорт газа из РФ.

«Прежде чем откажемся от контрактов, необходимо гарантировать безопасность поставок. Это относится к нефти, и к газу», — добавил он.

3 июня ЕС согласовал шестой пакет санкций. Главным ограничением стал поэтапный отказ от российской нефти.