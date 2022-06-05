Донецк, , 09:12 — REGNUM В здании СБУ в Мариуполе нашли стрелянные гильзы от американских снайперских патронов.

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Всего гильз 10 — девять 308 калибра («Винчестер») и одна — 338 («Лапуа-Магнум») от дальнобойного снайперского патрона. Ранее такую же гильзу обнаружили на позиции ВСУ на заводе имени Ильича, передает РИА Новости.

Рядом стояли коробки от патронов 308 «Винчестер», снабженные экспансивными пулями. При попадании в тело они причиняют серьезный вред. Из надписей на коробках следует, что патроны произвела американская фирма DesertTech.