Донецк, , 09:04 — REGNUM В результате обстрелов со стороны ВСУ в Гольмовском повреждены больница, школа и два детсада. Об этом 5 июня сообщает Штаб территориальной обороны ДНР.

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«ВФУ обстреляли поселок Гольмовский. В результате ночного обстрела повреждения получили больница, школа и 2 детсада», — отмечается в сообщении.

Населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) ВСУ обстреляли ночью.

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