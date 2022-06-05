Донецк, 5 июня, 2022, 08:56 — ИА Регнум. ВСУ выпустили по Донецку снаряды калибра 155 мм. Об этом 5 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️08:20 — н.п. Георгиевка — г. Донецк (пос. ш-ты Челюскинцев): выпущено 15 снарядов калибра 155 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ обстреляли Ясиноватую в ДНР.