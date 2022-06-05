Нур-Султан, , 07:38 — REGNUM Касым-Жомарт Токаев проголосовал 5 июня на референдуме по поправкам в конституцию, передает корреспондент РИА Новости. Свой голос глава Казахстана отдал в Нур-Султане на избирательном участке №59, расположенном в новом «Дворце школьников».

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

По данным ЦИК, к 10:00 явка в Казахстане составила 28,59%. Работает более 10 000 избирательных участков.

За границей первыми на референдум пришли казахстанцы, живущие в Японии и Южной Корее.

Новый проект конституции подразумевает некоторое перераспределение полномочий от президента и Сената к нижней палате парламента.

По мнению источников ИА REGNUM явка на референдуме составит около 75%.

Читайте также: Казахстанцы в Японии голосуют на конституционном референдуме

Читайте ранее в этом сюжете: Казахстанцы в Японии голосуют на конституционном референдуме