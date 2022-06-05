Астана, 5 июня, 2022, 03:40 — ИА Регнум. Первые каахстанцы пришли на открывшиеся за рубежом участки для голосования на референдуме по внесению изменений и дополнений в конституцию страны. По данным МИД Казахстана, первые участки открылись в Японии и Южной Корее. Всего за рубежом будет работать 65 участков.

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«Активность граждан Казахстана в Японии и Республике Корея является ярким свидетельством того, что казахстанцы придают большое значение важности предложенных президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым политических и социально-экономических реформ», — сообщил МИД Казахстана.

Поправки в конституцию Казахстана должны затронуть более 30 статей.

Для того чтобы референдум был признан состоявшимся, необходимо, чтобы участие в нем приняли более 50% казахстанцев, имеющих право голоса. Среди прочего предлагается ввести полный запрет на смертную казнь, ввести запрет на членство президента и ряда чиновников и судей в политических объединениях, запретить близким родственникам главы государства «занимать должности политических государственных служащих, руководителей субъектов квазигосударственного сектора».

В целом новый проект конституции подразумевает некоторое перераспределение полномочий от президента и Сената к нижней палате парламента.

По мнению источников ИА REGNUM, явка на референдуме составит около 75%.