Донецк, , 14:14 — REGNUM Два мирных жителя пострадали при обстреле Донецка со стороны ВСУ, уничтожен автомобиль скорой помощи. Об этом 4 июня сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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«В результате обстрела украинскими боевиками ул. Куйбышева ранения получили два мирных жителя. Уничтожен автомобиль «Скорой помощи», — отмечается в сообщении.

Ранее из-за обстрела со стороны ВСУ в Петровском районе Донецка был обесточен водоузел.

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