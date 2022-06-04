Берн, 4 июня, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Власти Швейцарии запретили Германии и Дании поставлять на Украину боеприпасы к ЗСУ Gepard и бронемашины Piranha III, передает 4 июня SRF.

Флаг Швейцарии

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Германия планировала передать Украине 12,4 тыс. единиц снарядов к зенитным установкам, Дания — 22 БТР Piranha III.

Подобные действия в Швейцарии считают нарушением закона о военной технике, согласно которому оружие швейцарского производства запрещено передавать странам, вовлеченным в военный конфликт.