Вашингтон, 4 июня, 2022, 13:50 — ИА Регнум. Приезд главы Африканского союза и президента Сенегала Маки Салла в Москву можно назвать дипломатической победой президента России Владимира Путина, передает CNN.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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«Несколько африканских стран значительно зависят как от Украины, так и от РФ в плане импорта подсолнечного масла, зерна, удобрений», — отметил в эфире корреспондент Дэвид Маккензи, подчеркнув, что Африка относится к украинскому конфликту куда неоднозначнее, нежели Запад — ряд африканских стран воздержались от поддержки резолюции ООН, осуждающей РФ.

По мнению CNN, это можно назвать дипломатической победой для Путина.