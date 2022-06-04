Донецк, , 12:32 — REGNUM ВСУ обстреляли Горловку и Пантелеймоновку в ДНР. Об этом 4 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: ️12:09 — н.п. Новолуганское — н.п. Горловка (Калининский район): выпущено 7 снарядов калибра 122 мм; ️12:09 — н.п. Новгородское — н.п. Пантелеймоновка: выпущено 8 снарядов калибра 122 мм», — отмечается в сообщении.

За 108 дней эскалации в ДНР погиб 141 мирный житель, пострадали — 676, в том числе 53 ребенка.

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