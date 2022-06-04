Москва, , 09:36 — REGNUM Линейку российских 3D-принтеров, которые в дальнейшем смогут печатать импортные компоненты и кузовные детали для автомобильной промышленности, собираются запустить отечественные предприниматели. Соответствующий проект заявлен в треке Национальной технологической инициативы на форум «Сильные идеи для нового времени», который должен пройти летом в Москве, передает 4 июня RT.

3-D принтер Creative Tools

Отмечается, что лидер проекта, заместитель начальника отдела развития инновационной деятельности управления инвестиций и инноваций Липецкой области Максим Ланских считает, что после того, как с рынка России ушли крупные зарубежные автопроизводители, на нем может появиться дефицит оригинальных запчастей.

При этом Ланских указал, что технология 3D-печати автозапчастей сможет частично закрыть это спрос в случае наращивания внедрения аддитивных технологий в российскую автомобильную промышленность.

Также авторы проекта утончили, что в настоящее время отечественными производителями оборудования для 3D-печати и расходных материалов для нее используется в основном зарубежная сырьевая и элементная база.

«Что касается расходных полимерных материалов, то для 3D-печати очень важны их стабильные и неизменные свойства. Отечественные производители сырья пока не наладили стабильного производства подобных материалов. В лабораториях сейчас разрабатываются различные полимерные композиции или добавки», — добавил лидер проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Кемеровской области в рамках программы импортозамещения планируется увеличить производство сыров.