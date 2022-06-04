Париж, 4 июня, 2022, 05:50 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ради «послевоенного» возобновления сотрудничества с Россией, её нельзя унижать сейчас. Об этом он сказал в интервью, 3 июня опубликованном газетой Ouest France.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Эммануэль Макрон «Нельзя унижать Россию, чтобы в тот день, когда боевые действия прекратятся, мы могли найти выход с помощью дипломатии».

По словам Макрона, с начала года он около 100 часов говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил, что французским промышленным компаниям предписано ускорить производство вооружений.