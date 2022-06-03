Париж, , 23:37 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что с начала года около 100 часов говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным о ситуации на Украине.

Эммануэль Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Об этом он сообщил журналистам 3 июня.

«Я потерял счет разговорам с Владимиром Путиным, которые я провел с декабря. Всего около сотни часов», — цитирует слова Макрона газета Ouest France.

По его словам, это было сделано для того, чтобы обеспечить Франции роль «посреднической державы» в украинских событиях.

Напомним, в ходе одного из таких телефонных разговоров Макрон призвал президента России «отпустить» несколько сотен боевиков нацистского полка «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сдавшихся в плен в Мариуполе.

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