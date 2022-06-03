Белград, 4 июня, 2022, 00:29 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич 3 июня навестил украинских беженцев в пункте временного размещения в городе Вранье на юге страны.

Duma.gov.ru Александр Вучич

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В пункте в настоящий момент находится 67 человек.

Вучич пожелал беженцам с Украины «дождаться мира и получить возможность вернуться домой», но при этом подчеркнул, что все желающие могут остаться жить и работать в Сербии.

Вучич добавил, что сербские власти готовы обеспечить гражданам Украины медицинскую помощь и приютить всех «больных, раненых, пострадавших».

Президент Сербии отметил, что его сограждане отлично понимают беженцев с Украины.

«Я надеюсь, что вы почувствовали, насколько мы вас любим и как хорошо понимаем вашу тяжелую судьбу, так как и мы как народ неоднократно переживали принудительные переселения и большие страдания», — процитировал телеканал Н1 слова Вучича.

Напомним, что ранее с украинскими беженцами встречался патриарх Сербский Порфирий. Он заявил, что Сербия сделает все что сможет для того, чтобы помочь беженцам с Украины, а также для того, чтобы доставить гуманитарную помощь «на территорию, охваченную войной».