Москва, 3 июня, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Отъезд экс-президента Украины Петра Порошенко — это не бегство, а укрепление связей с европейскими политиками и задел на будущее. Такое мнение в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 3 июня выразил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко

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«Порошенко нужен Западу внутри Украины, а не за её пределами. Так что он обязательно вернётся, это не бегство от Зеленского», — заявил эксперт.

В ЕС считают, что именно Пётр Порошенко должен возглавить западные регионы — потенциальные польские воеводства и обеспечить их спокойную интеграцию в проект новой Речи Посполитой, уверен политолог.

«Пусть извиняется, пусть исхитряется, но всё воздастся ему, он всё вернет себе позже сторицей», — заключил Бредихин.

Напомним, что ранее Петру Порошенко после двух неудачных попыток и личной просьбы к президенту Украины Владимиру Зеленскому удалось покинуть Украину.