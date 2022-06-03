Москва, 3 июня, 2022, 13:02 — ИА Регнум. Большинство жителей России (84%) любят путешествовать. Не нравятся туристические поездки 16%. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ).

Туристы. Венеция

Самыми привлекательными странами для туристических поездок российские граждане считают Италию (28%), Турцию (23%), Францию (18%), Китай (18%) и Египет (15%). Также в топ-10 привлекательных стран для путешествий вошли Германия (13%), Япония (11%), Испания (11%), Таиланд (10%) и США (10%).

Наибольшее количество любителей отправиться в путешествие среди женщин — 87% против 80% мужчин, людей с высшим образованием (91%), руководителей любого уровня (91%) и тех, кто оценивает своё материальное положение как отличное (88%).

Опрос проведён в апреле 2022 года. Опрошены 1600 граждан от 18 лет в 53 федеральных округах России.

Как сообщало ИА REGNUM, более половины жителей России (54%) собираются взять отпуск в ближайшие полгода.

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