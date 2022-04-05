Москва, , 12:33 — REGNUM Более половины жителей России (54%) собираются взять отпуск в ближайшие полгода. Не определились с планами на отпуск 15%. Об этом свидетельствует исследование банка «Хоум Кредит», передают РИА Новости.

Отдых на море Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Наиболее популярными направлениями для отдых и туризма по России 40% граждан назвали курорты Краснодарского края, Крым (28%), Санкт-Петербург (18%), Кавказ (12%), Алтай и Подмосковье (по 11%), Карелию (9%), Калининградскую область (7%), Золотое кольцо России (6%) и Камчатку (3%).

Те, кто планирует отдыхать в отпуск за рубежом, выбирают Турцию (54%), Таиланд (15%), Египет (14%), ОАЭ (10%), страны ЕС (9%), Израиль (8%), Мальдивы (7%), Кубу (6%), Бали (5%), Мексику (4%), Грузию (3%) и Армению (1%).

Онлайн-опрос проведен в марте 2022 года. Опрошены 500 мужчин и 612 женщин старше 18 лет в разных регионах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, платёжную карту «Мир» для путешествий по России выбирают 76% граждан, для поездок за границу — 51%.

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