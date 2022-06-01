Вашингтон, , 22:33 — REGNUM В администрации США любое применение РСЗО HIMARS войсками Украины будут считать оборонительным, заявил 1 июня заместитель шефа Пентагона Колин Кол.

HIMARS Defense. gov

«Украина защищает свою территорию. В этом контексте всё, что они делают, имеет оборонительный характер», — заявил он, поясняя журналистам требования к Киеву о правилах применения этого вооружения.

Одновременно замглавы Пентагона сообщил, что Вашингтон хотел бы избежать ударов по территории России из этих систем.

Напомним, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что поставки реактивных систем залпового огня Украине являются провокацией с целью вовлечь другие страны в украинский кризис.

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