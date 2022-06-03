Иркутск, , 12:18 — REGNUM Западные санкции не смогли остановить реализацию программ самолётов МС-21 и Sukhoi Superjet New. Об этом 4 июня на совещании в Иркутске сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

МС-21 Denis Fedorko

Он подчеркнул, что в условиях объявленных Западом санкций у России появилась уникальная возможность за счёт неиспользованных ранее внутренних резервов «возродить мощный отечественный авиапром и совместными усилиями наполнить парк российских авиакомпаний самолётами отечественного производства».

«Программы МС-21 и Sukhoi Superjet последовательно продвигаются вперёд, несмотря на санкции и недобросовестную конкуренцию», — подчеркнул Борисов.

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Он также добавил, что завершение сертификации перспективного магистрального самолёта МС-21 с отечественным двигателем и ближнемагистрального самолёта Sukhoi Superjet New с замещением импортных систем и компонентов на российские планируется до конца 2023 года.

«Основное направление работ по программе МС-21 — это проведение лётных испытаний самолёта МС-21-310, оснащённого российскими двигателями ПД-14. Испытания идут интенсивно», — констатировал вице-премьер.

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Напомним, в 2018 году, после введения США торговых ограничений в отношении компании «АэроКомпозит», стартовала разработка отечественных композитов. Первый полёт с крылом из российских композитов МС-21 совершил в конце 2021 года.