Иркутск, , 10:26 — REGNUM Директор Иркутского авиационного завода Александр Вепрев подтвердил 29 апреля, что поставка первых самолётов МС-21 с отечественными комплектующими планируется в 2024 году. Подробности в своем телеграм-канале сообщил губернатор Приангарья Игорь Кобзев, который вместе с дальневосточным полпредом Анатолием Серышевым побывал на производстве.

МС-21 Правительство Иркутской области

«Масштабная программа технического перевооружения, развёрнутая на авиазаводе, впечатляет. Внедрены новейшие технологии. Развернуты современные автоматизированные линии агрегатной и окончательной сборки самолетов. Производство сертифицировано по международным стандартам. Особое внимание — самолёту МС-21. Запущена инвестпрограмма по выходу на темпы серийного производства. Срок реализации — 2022–2026 годы», — пояснил губернатор Кобзев.

По его словам, большое значение имеет тот факт, что несмотря на сложную экономическую ситуацию, завод не только сохраняет рабочие места, но и создает новые. Сейчас на предприятии трудятся порядка 12 тысяч человек. Но объёмы производства растут. К 2024 году число сотрудников планируют увеличить до 13,5 тысяч.

На заводе реализована масштабная программа технического перевооружения. Развернуты современные автоматизированные линии агрегатной и окончательной сборки самолетов МС-21. Производство сертифицировано по международным стандартам.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирские самолёты семейства МС-21 разрабатываются корпорацией «Иркут». Первый полёт самолёта МС-21 состоялся в мае 2017 года. Мощности производства авиалайнеров МС-21 в Иркутске будут поэтапно наращиваться до выпуска 72 самолётов в год.